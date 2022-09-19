19 сентября 2022

Чиновнику, отвечающему за рекламу Тюменской области, поднимут зарплату. Сумма

В Тюменской области оклад директора «Агентства туризма» увеличат до 124 800 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Пухов будет получать минимум 124 800 рублей в месяц Фото:

Директору «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» Дмитрию Пухову увеличат оклад, доведя его до 124 800 рублей ежемесячно. Информация содержится в проекте постановления правительства региона, опубликованном на портале органов власти.

«Внести в распоряжение департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области изменения. С 1 октября провести индексацию на 4% должностного оклада директора „Агентства туризма и продвижения Тюменской области“», — говорится в документе, размещенном на сайте правительства региона.

В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу. В нем указано, что после индексации директор АТИП ТО будет иметь оклад в 124 800 рублей. Прибавку в деньгах хотят дать и главному бухгалтеру Агентства, до 62 400 рублей. Это те суммы, которые данные специалисты будут фиксировано получать каждый месяц, и которые лягут в основу их заработной платы.

Согласно отчету о деятельности «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» за 2021 год, оклад его директора превысит зарплаты некоторых сотрудников. Так, в среднем, специалисты учреждения с высшим образованием (пять человек) в прошлом году получали 70 322 рубля в месяц, с неоконченным высшим (один человек) — 85 609, административно-управленческий персонал (четверо) — 144 427 рублей. В целом же из бюджета области на эти цели потрачено 12,3 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области поднимут оклады главам городов и районов. Больше всех получит мэр Тюмени Руслан Кухарук — 159 477 рублей в месяц. Как пояснили в правительстве, индексация вознаграждения мэров не проводилась почти три года.

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Директору «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» Дмитрию Пухову увеличат оклад, доведя его до 124 800 рублей ежемесячно. Информация содержится в проекте постановления правительства региона, опубликованном на портале органов власти. «Внести в распоряжение департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области изменения. С 1 октября провести индексацию на 4% должностного оклада директора „Агентства туризма и продвижения Тюменской области“», — говорится в документе, размещенном на сайте правительства региона. В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу. В нем указано, что после индексации директор АТИП ТО будет иметь оклад в 124 800 рублей. Прибавку в деньгах хотят дать и главному бухгалтеру Агентства, до 62 400 рублей. Это те суммы, которые данные специалисты будут фиксировано получать каждый месяц, и которые лягут в основу их заработной платы. Согласно отчету о деятельности «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» за 2021 год, оклад его директора превысит зарплаты некоторых сотрудников. Так, в среднем, специалисты учреждения с высшим образованием (пять человек) в прошлом году получали 70 322 рубля в месяц, с неоконченным высшим (один человек) — 85 609, административно-управленческий персонал (четверо) — 144 427 рублей. В целом же из бюджета области на эти цели потрачено 12,3 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области поднимут оклады главам городов и районов. Больше всех получит мэр Тюмени Руслан Кухарук — 159 477 рублей в месяц. Как пояснили в правительстве, индексация вознаграждения мэров не проводилась почти три года.
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