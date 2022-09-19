Бездомная собака искусала десятилетнего мальчика в Свердловской области

20 сентября 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Собака напала на 10-летнего мальчика в Карпинске Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Бездомная собака напала на 10-летнего мальчика в Карпинске (Свердловская область). Инцидент произошел возле шахматного клуба. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По предварительной информации, 18 сентября 2022 года в дневное время возле шахматного клуба, расположенного по ул. Ленина в г. Карпинске, безнадзорная собака покусала 10-летнего мальчика, в результате чего несовершеннолетнему причинены телесные повреждения. По данному факту прокуратурой г. Карпинска организованы надзорные мероприятия. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего», — сказано в сообщении. В частности, будет проверено соблюдение администрацией городского округа Карпинск требований законодательства об организации отлова безнадзорных животных на территории муниципалитета, в том числе, исполнение обязанности по заключению контрактов на отлов безнадзорных животных. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге собака покусала ребенка, который шел со своей мамой домой. Она также отметила, что на ушах у собак были желтые бирки. После того как собака укусила ребенка, остальные разбежались.

Бездомная собака напала на 10-летнего мальчика в Карпинске (Свердловская область). Инцидент произошел возле шахматного клуба. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По предварительной информации, 18 сентября 2022 года в дневное время возле шахматного клуба, расположенного по ул. Ленина в г. Карпинске, безнадзорная собака покусала 10-летнего мальчика, в результате чего несовершеннолетнему причинены телесные повреждения. По данному факту прокуратурой г. Карпинска организованы надзорные мероприятия. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего», — сказано в сообщении. В частности, будет проверено соблюдение администрацией городского округа Карпинск требований законодательства об организации отлова безнадзорных животных на территории муниципалитета, в том числе, исполнение обязанности по заключению контрактов на отлов безнадзорных животных. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге собака покусала ребенка, который шел со своей мамой домой. Она также отметила, что на ушах у собак были желтые бирки. После того как собака укусила ребенка, остальные разбежались.