Стая собак напала на маму с ребенком в Екатеринбурге

07 февраля 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Жители ВИЗа и Химмаша стали массово жаловаться на бродячих собак Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге собака покусала ребенка, который шел со своей мамой домой. Об этом журналистам рассказала мама ребенка. «Мы шли по этому двору домой, собак не видели, разговаривали, никого не трогали. Собака напала сзади, причем не лаяла и не рычала, просто укусила неожиданно. Ребенок от испуга сильно закричал и отбежал в сторону. Я закричала от неожиданности тоже (в ситуации такой впервые). Через минуту вокруг нас уже была вся стая, штук, наверное, 8», — рассказала женщина telegram-каналу «Инцидент-Екатеринбург». Она также отметила, что на ушах у собак были желтые бирки. После того как собака укусила ребенка, остальные разбежались. «Из травм, по большей мере, моральная у всех троих, ну и кровавая ссадина, которая, видимо, прошла вскользь», — объяснила мама ребенка. Ранее губернатор Свердловской области поручил мэрам всех городов заняться поиском волонтеров для службы отлова собак, дать машины, а также договориться с бизнесом, чтобы тот отдавал остатки пищи в приюты для собак. Он отметил, что ситуация с бродячими собаками в регионе непростая. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге собака покусала ребенка, который шел со своей мамой домой. Об этом журналистам рассказала мама ребенка. «Мы шли по этому двору домой, собак не видели, разговаривали, никого не трогали. Собака напала сзади, причем не лаяла и не рычала, просто укусила неожиданно. Ребенок от испуга сильно закричал и отбежал в сторону. Я закричала от неожиданности тоже (в ситуации такой впервые). Через минуту вокруг нас уже была вся стая, штук, наверное, 8», — рассказала женщина telegram-каналу «Инцидент-Екатеринбург». Она также отметила, что на ушах у собак были желтые бирки. После того как собака укусила ребенка, остальные разбежались. «Из травм, по большей мере, моральная у всех троих, ну и кровавая ссадина, которая, видимо, прошла вскользь», — объяснила мама ребенка. Ранее губернатор Свердловской области поручил мэрам всех городов заняться поиском волонтеров для службы отлова собак, дать машины, а также договориться с бизнесом, чтобы тот отдавал остатки пищи в приюты для собак. Он отметил, что ситуация с бродячими собаками в регионе непростая.