Пермяки придумали новый способ предотвращения ЧП на ракетных заводах

Ученые Пермского Политеха нашли новый способ предотвращения ЧП на ракетных производствах

Разработка ученых позволит снизить вероятность пожаров на предприятиях авиакосмической отрасли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) с коллегами из Ижевска придумали способ обезопасить производства на предприятиях авиакосмической промышленности. Специалисты вуза разработали оптимальный алгоритм для настройки оборудования, предназначенного для резки титанового сплава.

«Несмотря на широкое использование титановых сплавов в производстве деталей и узлов ракетной техники, которые в рабочих условиях испытывают нагрузки при повышенных температурах, их обработка остается серьезной проблемой. При обработке крупногабаритных деталей на предприятии используются оборудование, не имеющее системы охлаждения, что может быть опасным, так как образованная пыль может привести к горению. Ученые определили оптимальные режимы резания титана, что обеспечит качество деталей, а также позволит избежать возгораний», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Ученые установили, что в зависимости от назначаемой скорости резки нужно выбирать подачу режущего инструмента таким образом, чтобы толщина стружки получалась не более 0,07 миллиметров. Для этого нужно правильно подбирать величину радиуса скругления резца. Исследования проводились во время обработки титанового сплава ВТ6. Именно эта марка широко используется в авиакосмической промышленности.

URA.RU также рассказывало, что ученые ПНИПУ придумали способ продлить срок службы загородных дорог, по которым перевозят лес. Речь о методике расчета, которая позволит создать наиболее подходящую конструкцию для осушения оснований дорожного полотна.

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