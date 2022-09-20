Автор поправок в УК РФ раскрыл, готовится ли в РФ мобилизация

Депутат Заварзин назвал абсурдом всеобщую мобилизацию в России

20 сентября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

По словам автора поправок в УК РФ, вопроса о мобилизации в настоящий момент не стоит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соавтор поправок в Уголовный кодекс РФ, депутат Госдумы Виктор Заварзин раскрыл готовность страны к всеобщей мобилизации, отметив, что вопроса о «крупной мобилизации» не стоит. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Пока вопроса о таки серьезной, крупной мобилизации не стоит. Призывников это категорически не касается. Я уверен, что мы не дойдем до этого абсурда», — сказал Заварзин. Также он ответил на вопрос о референдумах, пояснив, что принятие быстрых решений по этому вопросу необходимо для обеспечения безопасности регионов. Ранее юрист Александр Карабанов рассказал, кого первыми призовут в случае мобилизации в РФ. Он отметил, что это коснется уже отслуживших людей. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите населения Донбасса от киевского режима.

Соавтор поправок в Уголовный кодекс РФ, депутат Госдумы Виктор Заварзин раскрыл готовность страны к всеобщей мобилизации, отметив, что вопроса о «крупной мобилизации» не стоит. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Пока вопроса о таки серьезной, крупной мобилизации не стоит. Призывников это категорически не касается. Я уверен, что мы не дойдем до этого абсурда», — сказал Заварзин. Также он ответил на вопрос о референдумах, пояснив, что принятие быстрых решений по этому вопросу необходимо для обеспечения безопасности регионов. Ранее юрист Александр Карабанов рассказал, кого первыми призовут в случае мобилизации в РФ. Он отметил, что это коснется уже отслуживших людей. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите населения Донбасса от киевского режима.