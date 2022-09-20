Терапевт Звонков: когда не нужно лечить заложенность носа

21 сентября 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Заложенностью носа может быть реакция на холод, считает Андрей Звонков Фото: Анна Майорова © URA.RU Заложенность носа не всегда является следствием простуды и не нуждается в лечении, если это вазомоторный ринит или, например, реакция на бытовую химию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Заложенность говорит о том, что носу не нравится то, что в него попадает, а если ему что-то не нравится, он все закрывает, отекает и старается не допустить. У нас в организме все устроено по принципу, так называемых, положительных и отрицательных обратных связей, и существуют методы рефлексов. Если вы будете постоянно свой нос подвергать перегреву и переохлаждению, то в конце концов регуляция разладится, он будет очень бурно реагировать на перегрев и переохлаждение. И вы будете постоянно ходить сопливый. Называется это вазомоторный ринит. Никакого воспаления там нет, а есть просто сосудистая реакция на холод и тепло. И никуда ты от этого не денешься, единственный способ — либо прыскать в нос, но это как на наркотик, ты подсаживаешься, либо с платками ходить и высмаркиваться», — объяснил Андрей Звонков. По словам терапевта, заложенность носа может вызвать пыль или бытовая химия. «Это может быть и аллергия, и реакция на пыль, пыльцу, на какие-то химические раздражители, например, на бытовую химию. Но это не аллергия. У меня, например, такая реакция на стиральный порошок, причем на запах, или на некоторые дезинфицирующие средства. Нос отекает мгновенно. Проветрил, высморкался и все прошло. Также наш организм имеет массу регулировок, в том числе, существует гормональная регуляция. Малое количество кортикостероидных гормонов, если присутствует недостаточность надпочечниковая, может очень сильно вменять реактивность иммунной системы и она наоборот начинает проседать при переизбытке. И любой микроб может закрепиться в носу, вызвать гнойный насморк. Поэтому самое глупое [при заложенности носа] бежать за каплями и сразу обрабатывать ими нос», — добавил Звонков. Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко рассказала, к чему может привести использование сосудосуживающих средств от насморка больше семи дней. Это может создать зависимость от препаратов и со временем негативно сказаться на сердце и сосудах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заложенность носа не всегда является следствием простуды и не нуждается в лечении, если это вазомоторный ринит или, например, реакция на бытовую химию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Заложенность говорит о том, что носу не нравится то, что в него попадает, а если ему что-то не нравится, он все закрывает, отекает и старается не допустить. У нас в организме все устроено по принципу, так называемых, положительных и отрицательных обратных связей, и существуют методы рефлексов. Если вы будете постоянно свой нос подвергать перегреву и переохлаждению, то в конце концов регуляция разладится, он будет очень бурно реагировать на перегрев и переохлаждение. И вы будете постоянно ходить сопливый. Называется это вазомоторный ринит. Никакого воспаления там нет, а есть просто сосудистая реакция на холод и тепло. И никуда ты от этого не денешься, единственный способ — либо прыскать в нос, но это как на наркотик, ты подсаживаешься, либо с платками ходить и высмаркиваться», — объяснил Андрей Звонков. По словам терапевта, заложенность носа может вызвать пыль или бытовая химия. «Это может быть и аллергия, и реакция на пыль, пыльцу, на какие-то химические раздражители, например, на бытовую химию. Но это не аллергия. У меня, например, такая реакция на стиральный порошок, причем на запах, или на некоторые дезинфицирующие средства. Нос отекает мгновенно. Проветрил, высморкался и все прошло. Также наш организм имеет массу регулировок, в том числе, существует гормональная регуляция. Малое количество кортикостероидных гормонов, если присутствует недостаточность надпочечниковая, может очень сильно вменять реактивность иммунной системы и она наоборот начинает проседать при переизбытке. И любой микроб может закрепиться в носу, вызвать гнойный насморк. Поэтому самое глупое [при заложенности носа] бежать за каплями и сразу обрабатывать ими нос», — добавил Звонков. Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко рассказала, к чему может привести использование сосудосуживающих средств от насморка больше семи дней. Это может создать зависимость от препаратов и со временем негативно сказаться на сердце и сосудах.