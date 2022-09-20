Тюменским школьникам предсказали возврат на дистанционное обучение

Удаленка может вернуться в тюменские школы уже в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Тюменской области готовятся ввести в школах Тюмени дистанционное обучение из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом рассказал источник URA.RU из системы образования региона.

«В ближайшее время будет объявлено о введении дистанционного обучения для школьников. В Тюмени точно, по области пока непонятно. Сейчас ведется проработка вопросов: на какой срок вводить удаленку, во всех ли классах, закупаются продуктовые наборы», — рассказал источник URA.RU в системе образования Тюменской области.

Версию инсайдера подтверждает один из аукционов, размещенных на портале госзакупок. Согласно ему, комбинат школьного питания «Центральный» закупает детские продуктовые наборы на сумму в почти 90 млн рублей. Подрядчик должен будет поставить 83 635 наборов разных видов. В них войдут макароны, крупы, консервация, чай, сахар, соки и прочее.

Подобный контракт комбинат ранее размещал лишь один раз, в конце октября 2021 года. А 3 ноября школьников частично отправили на удаленку. На время ее действия льготники получали продуктовые наборы.

За последнее время от властей региона не звучало официальных заявлений о введении дистанционного обучения. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области.