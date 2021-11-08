Наказан участник драки после конфликта с курганским главврачом

Конфликт с участием главврача, по словам пострадавшего, произошел 17 октября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области оштрафовали жителя Далматовского района, который напал на мужчину после конфликта того с главврачом местной ЦРБ Евгением Коровиным. О штрафе URA.RU сообщили в УМВД России по Курганской области.

«Гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере пять тысяч рублей», — рассказали в УМВД.

В полиции отметили, что нападавший нанес телесные повреждения, которые не повлекли вред здоровью. Ранее родственники потерпевшего сообщали URA.RU, что он в середине октября увидел в парке главврача Евгения Коровина и решил высказать ему недовольство по поводу ухода за Ольгой Иванчиковой, которая ранее умерла в ЦРБ от отека мозга после лечения коронавируса.

По словам родственников, выслушав критику врач ушел, а позже вернулся с двумя мужчинами. Один из них говорил на повышенных тонах, а позже ударил пострадавшего из-за чего тот упал на асфальт. Родственники отметили, что падение привело к сотрясению мозга. Они добавили, что Коровин только наблюдал за конфликтом. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до главврача. Он не ответил на звонок.

В начале года муж погибшей Ольги Иванчиковой обвинил сотрудников Далматовской ЦРБ в халатности. Представители областного депздрава провели проверку по данному факту, а сотрудники СК начали поиск виновных.