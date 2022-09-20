Курганское правительство экстренно собирается из-за частичной мобилизации

21 сентября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Кургане пройдет заседание президиума областного правительства (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Правительство Курганской области срочно собирается на заседание из-за объявленной в России частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. «Сегодня, 21 сентября, пройдет заседание президиума правительства. Ожидается, что на нем будут даны первые установки и задачи по частичной мобилизации в регионе», — указали инсайдеры. Они также отметили, что в совещании должны принять участие все главы округов, районов и городов. Ранее URA.RU писало, что военкомат Курганской области находится в состоянии готовности к частичной мобилизации. Количество жителей региона, которые могут быть призваны, не разглашается. Это секретные данные. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации 21 сентября сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Тех, кто проходит срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий не подлежит мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня. Губернаторам поручено оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.

Правительство Курганской области срочно собирается на заседание из-за объявленной в России частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. «Сегодня, 21 сентября, пройдет заседание президиума правительства. Ожидается, что на нем будут даны первые установки и задачи по частичной мобилизации в регионе», — указали инсайдеры. Они также отметили, что в совещании должны принять участие все главы округов, районов и городов. Ранее URA.RU писало, что военкомат Курганской области находится в состоянии готовности к частичной мобилизации. Количество жителей региона, которые могут быть призваны, не разглашается. Это секретные данные. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации 21 сентября сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Тех, кто проходит срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий не подлежит мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня. Губернаторам поручено оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.