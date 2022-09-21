Шойгу: за три недели уничтожено более 7 тысяч солдат ВСУ

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу сделал заявление об уничтожении украинских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине за три недели было ликвидировано более 7 тысяч украинских военнослужащих. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

«За последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе — 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета», — отметил он на заседании коллегии военного ведомства, передает РИА «Новости».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории ДНР и вся ЛНР. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения.

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Во время спецоперации на Украине за три недели было ликвидировано более 7 тысяч украинских военнослужащих. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу. «За последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе — 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета», — отметил он на заседании коллегии военного ведомства, передает РИА «Новости». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории ДНР и вся ЛНР. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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