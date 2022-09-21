Шойгу: за три недели уничтожено более 7 тысяч солдат ВСУ

21 сентября 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу сделал заявление об уничтожении украинских военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время спецоперации на Украине за три недели было ликвидировано более 7 тысяч украинских военнослужащих. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу. «За последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе — 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета», — отметил он на заседании коллегии военного ведомства, передает РИА «Новости». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории ДНР и вся ЛНР. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения.

Во время спецоперации на Украине за три недели было ликвидировано более 7 тысяч украинских военнослужащих. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу. «За последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе — 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета», — отметил он на заседании коллегии военного ведомства, передает РИА «Новости». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории ДНР и вся ЛНР. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения.