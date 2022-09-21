Депутат Госдумы: мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку 21 сентября 2022 в 15:23 Размер текста - 17 + Мобилизованные будут платить ипотеку с новой получки, сообщил Андрей Картаполов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокой», — сообщил Андрей Картаполов журналистам. Его слова приводит telegram-канала Brief. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении частичной мобилизации в РФ. Призыву подлежат россияне, находящиеся в запасе и имеющие военный опыт. Также URA.RU рассказало, что значит частичная мобилизация в России согласно закону. Мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокой», — сообщил Андрей Картаполов журналистам. Его слова приводит telegram-канала Brief. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении частичной мобилизации в РФ. Призыву подлежат россияне, находящиеся в запасе и имеющие военный опыт. Также URA.RU рассказало, что значит частичная мобилизация в России согласно закону. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям