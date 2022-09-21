Психолог Жавнеров назвал способ справиться со стрессом на фоне мобилизации

Специалист по тревожным расстройствам Жавнеров призвал рассмотреть все исходы, чтобы избежать стресса на фоне мобилизации

22 сентября 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Чем меньше выходов для себя видит человек, тем тревожнее становится, сказал Павел Жавнеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Чтобы пережить стрессовые новости и не поддаться панике, необходимо проанализировать все возможные исходы событий для вас, связанные с происходящим. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. «Если человек в целом спокойный, но эта новость выбила его из колеи — здесь мы должны четко понимать, что одним из направлений переживаний являются планы на будущее. Когда человек сталкивается с определенной долей неопределенности, он не знает, что его ждет в будущем. В его голове происходят только негативные сценарии этого будущего, и других вариантов он не видит. Человек тревожится и начинает верить в них. Чтобы спокойнее относиться к будущему, нужно определить направления, за которые переживаешь, и расписать, как в кино, все возможные сценарии развития событий, начиная от самого плохого до самого идеального», — сказал Павел Жавнеров. Психолог объяснил на примере, как именно нужно себя успокоить. «У меня клиент, когда узнал про мобилизацию, он сразу написал, что переживает, что его призовут и отправят на фронт. Мы с ним обсудили и расписали все возможные варианты. Первый — ему придет повестка, он пройдет медкомиссию, его отправят в зону боевых действий. Второй — он пройдет комиссию, но зачислят в штаб в 100 км от этой зоны. Пишем все, даже те сценарии, где не примут по здоровью. Или придет в военкомат, а набор закончили. В конце концов, не придет повестка или придет письмо с призывом добровольного характера», — отметил специалист. Жавнеров подчеркнул, что способность видеть все исходы успокоит человека. «Он все эти сценарии прописывает, начинает видеть их. Его вера в разные исходы начинает равномерно распределяться, а уверенность в негативном сценарии — снижаться. Человек начинает спокойнее относиться к будущему и смотрит на ситуацию адекватнее», — добавил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы пережить стрессовые новости и не поддаться панике, необходимо проанализировать все возможные исходы событий для вас, связанные с происходящим. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. «Если человек в целом спокойный, но эта новость выбила его из колеи — здесь мы должны четко понимать, что одним из направлений переживаний являются планы на будущее. Когда человек сталкивается с определенной долей неопределенности, он не знает, что его ждет в будущем. В его голове происходят только негативные сценарии этого будущего, и других вариантов он не видит. Человек тревожится и начинает верить в них. Чтобы спокойнее относиться к будущему, нужно определить направления, за которые переживаешь, и расписать, как в кино, все возможные сценарии развития событий, начиная от самого плохого до самого идеального», — сказал Павел Жавнеров. Психолог объяснил на примере, как именно нужно себя успокоить. «У меня клиент, когда узнал про мобилизацию, он сразу написал, что переживает, что его призовут и отправят на фронт. Мы с ним обсудили и расписали все возможные варианты. Первый — ему придет повестка, он пройдет медкомиссию, его отправят в зону боевых действий. Второй — он пройдет комиссию, но зачислят в штаб в 100 км от этой зоны. Пишем все, даже те сценарии, где не примут по здоровью. Или придет в военкомат, а набор закончили. В конце концов, не придет повестка или придет письмо с призывом добровольного характера», — отметил специалист. Жавнеров подчеркнул, что способность видеть все исходы успокоит человека. «Он все эти сценарии прописывает, начинает видеть их. Его вера в разные исходы начинает равномерно распределяться, а уверенность в негативном сценарии — снижаться. Человек начинает спокойнее относиться к будущему и смотрит на ситуацию адекватнее», — добавил собеседник URA.RU.