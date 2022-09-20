В Свердловской области выросла смертность от COVID-19

21 сентября 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

В регионе стали чаще фиксировать случаи летального исхода от ковида Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В последние дни в Свердловской области стабильно растет смертность от COVID-19. С 16 сентября каждый день сообщается не меньше, чем о двух новых случаях. Такая информация появилась на сайте «Стопкоронавирус.рф». Согласно данным «Стопкоронавирус.рф», сегодня, 21 сентября, в Свердловской области было выявлено 1 869 новых случав заражения коронавирусом, 195 человек было госпитализировано. Два случая заражения COVID-19 имеют летальный исход. С 11 по 15 сентября ни одной смерти не было зафиксировано. Редакция агентства обратилась за комментарием в региональный оперативный штаб. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что симптомы коронавируса в 2022 году отличаются от тех, с которыми медики сталкивались в самом начале пандемии. Если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас картина выглядит немного иначе: ковид сопровождается сильной головной болью.

В последние дни в Свердловской области стабильно растет смертность от COVID-19. С 16 сентября каждый день сообщается не меньше, чем о двух новых случаях. Такая информация появилась на сайте «Стопкоронавирус.рф». Согласно данным «Стопкоронавирус.рф», сегодня, 21 сентября, в Свердловской области было выявлено 1 869 новых случав заражения коронавирусом, 195 человек было госпитализировано. Два случая заражения COVID-19 имеют летальный исход. С 11 по 15 сентября ни одной смерти не было зафиксировано. Редакция агентства обратилась за комментарием в региональный оперативный штаб. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что симптомы коронавируса в 2022 году отличаются от тех, с которыми медики сталкивались в самом начале пандемии. Если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас картина выглядит немного иначе: ковид сопровождается сильной головной болью.