20 сентября 2022

В Свердловской области выросла смертность от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Красная зона, ковид госпиталь на ВДНХ. Москва, медики, сиз, covid, ковид, красная зона, медик в красной зоне
В регионе стали чаще фиксировать случаи летального исхода от ковида Фото:
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Коронавирус COVID-19

В последние дни в Свердловской области стабильно растет смертность от COVID-19. С 16 сентября каждый день сообщается не меньше, чем о двух новых случаях. Такая информация появилась на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Согласно данным «Стопкоронавирус.рф», сегодня, 21 сентября, в Свердловской области было выявлено 1 869 новых случав заражения коронавирусом, 195 человек было госпитализировано. Два случая заражения COVID-19 имеют летальный исход. С 11 по 15 сентября ни одной смерти не было зафиксировано.

Редакция агентства обратилась за комментарием в региональный оперативный штаб. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что симптомы коронавируса в 2022 году отличаются от тех, с которыми медики сталкивались в самом начале пандемии. Если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас картина выглядит немного иначе: ковид сопровождается сильной головной болью.

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В последние дни в Свердловской области стабильно растет смертность от COVID-19. С 16 сентября каждый день сообщается не меньше, чем о двух новых случаях. Такая информация появилась на сайте «Стопкоронавирус.рф». Согласно данным «Стопкоронавирус.рф», сегодня, 21 сентября, в Свердловской области было выявлено 1 869 новых случав заражения коронавирусом, 195 человек было госпитализировано. Два случая заражения COVID-19 имеют летальный исход. С 11 по 15 сентября ни одной смерти не было зафиксировано. Редакция агентства обратилась за комментарием в региональный оперативный штаб. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что симптомы коронавируса в 2022 году отличаются от тех, с которыми медики сталкивались в самом начале пандемии. Если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас картина выглядит немного иначе: ковид сопровождается сильной головной болью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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