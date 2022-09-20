Осужденному за коррупцию экс-чиновнику из ЯНАО вернули паспорт Украины

Экс-директору надымского филиала «Дорожной дирекции ЯНАО» Эдуарду Носаню, осужденному ранее за коррупционное преступление, смягчили приговор, вернув загранпаспорт и паспорт Украины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в окружной прокуратуре.
«Назначенное Носань Э.Е. наказание в виде штрафа смягчить до 4 980 000 рублей… Заграничный паспорт и паспорт гражданина Украины Носань Э.Е., хранящиеся в материалах уголовного дела, возвратить осужденному», — говорится в определении суда, предоставленном надзорным органом.
Также из приговора был исключен пункт о лишении экс-чиновника права занимать должности государственной и муниципальной службы, связанные с осуществлением функций представителя власти, органа местного самоуправления. В остальном приговор был оставлен без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя — без удовлетворения.
Ранее URA.RU рассказывало, что Носань был осужден за взятку в размере 1,3 млн рублей. По материалам прокурорской проверки, предшествующей уголовному делу, было установлено, что глава надымской дирекции принимал дорогие контракты на ремонт и обслуживание дорог, не уведомляя вышестоящее начальство.
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