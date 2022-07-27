Бизнесмены массово отказываются возить курганцев в села

Перевозчики отказались от 15 межмуниципальных маршрутов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с начала года было отменено 15 межрайонных автобусных маршрутов. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области.

«В 2022 году из 29 лотов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок поданы заявки только на три лота. Это 10% от общего количества разыгранных маршрутов. Но и от этих 10% также отказываются перевозчики, много лет работающие в районах в силу нерентабельности этого бизнеса. Только с начала 2022 года отменено уже 15 маршрутов», — указано в посте, размещенном в группе союза в соцсети «ВКонтакте».

По данным представителей союза, межмуниципальные маршруты находятся без мер поддержки и брошены на самоокупаемость. На эти маршрутах, по словам перевозчиков, не обращают внимание на внешний вид автобуса и его комфортабельность, и жители рады, когда на остановку прибывает единственный автобус, чтобы отвезти до ближайшего города.

В апреле перевозчики не заявились на торги, связанные с распределением 24 межмуниципальных маршрутов. До этого стало известно об отмене некоторых маршрутов до Шадринска. В июле в городе Щучье Курганской области остался единственный маршрут с одним автобусом.