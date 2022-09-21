Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне

21 сентября 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Китай будет наращивать армию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU КНР необходимо готовиться к войне в нынешних условиях. Такое заявление сделал китайский лидер Си Цзиньпин. «Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, понимать новую ситуацию и требования задач, ориентироваться на подготовку к войне, иметь мужество исследовать и вводить новшества. А также серьезно работать в реализации поставленных задач реформ и укрепления армии», — слова дилера КНР передает агентство «Синьхуа». Ранее в Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином призвал укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия.

КНР необходимо готовиться к войне в нынешних условиях. Такое заявление сделал китайский лидер Си Цзиньпин. «Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, понимать новую ситуацию и требования задач, ориентироваться на подготовку к войне, иметь мужество исследовать и вводить новшества. А также серьезно работать в реализации поставленных задач реформ и укрепления армии», — слова дилера КНР передает агентство «Синьхуа». Ранее в Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином призвал укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия.