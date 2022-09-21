Китай будет наращивать армию
КНР необходимо готовиться к войне в нынешних условиях. Такое заявление сделал китайский лидер Си Цзиньпин.
«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, понимать новую ситуацию и требования задач, ориентироваться на подготовку к войне, иметь мужество исследовать и вводить новшества. А также серьезно работать в реализации поставленных задач реформ и укрепления армии», — слова дилера КНР передает агентство «Синьхуа».
Ранее в Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином призвал укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия.
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