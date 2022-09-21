Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Китай будет наращивать армию Фото:

КНР необходимо готовиться к войне в нынешних условиях. Такое заявление сделал китайский лидер Си Цзиньпин.

«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, понимать новую ситуацию и требования задач, ориентироваться на подготовку к войне, иметь мужество исследовать и вводить новшества. А также серьезно работать в реализации поставленных задач реформ и укрепления армии», — слова дилера КНР передает агентство «Синьхуа».

Ранее в Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином призвал укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия.

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КНР необходимо готовиться к войне в нынешних условиях. Такое заявление сделал китайский лидер Си Цзиньпин. «Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, понимать новую ситуацию и требования задач, ориентироваться на подготовку к войне, иметь мужество исследовать и вводить новшества. А также серьезно работать в реализации поставленных задач реформ и укрепления армии», — слова дилера КНР передает агентство «Синьхуа». Ранее в Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином призвал укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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