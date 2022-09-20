В Тюмени пропал мужчина, нуждающийся в медпомощи. Фото

21 сентября 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал 20 сентября 2022 года в Тюмени и до настоящего момента не найден. Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пропал 68-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». «Княжев Владимир Анатольевич, 1955 года рождения. 20 сентября 2022 года около 19:00 вышел из дома по улице Южной в Тюмени. Приметы: рост 180 сантиметров, светлые волосы, борода. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — указано в ориентировке. В день пропажи мужчина был одет в голубую рубашку в клетку и бежевый свитер с черным рисунком, синие джинсы. Всех, кто знает о местоположении тюменца, просят сообщить волонтерам поискового отряда по номеру телефона 8(932)32-39-911 или обратиться в полицию. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области ищут 77-летнюю женщину. Тюменка ушла в лес и не вернулась. В Тюмени ищут пропавшего горожанина Поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень»

В Тюмени пропал 68-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». «Княжев Владимир Анатольевич, 1955 года рождения. 20 сентября 2022 года около 19:00 вышел из дома по улице Южной в Тюмени. Приметы: рост 180 сантиметров, светлые волосы, борода. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — указано в ориентировке. В день пропажи мужчина был одет в голубую рубашку в клетку и бежевый свитер с черным рисунком, синие джинсы. Всех, кто знает о местоположении тюменца, просят сообщить волонтерам поискового отряда по номеру телефона 8(932)32-39-911 или обратиться в полицию. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области ищут 77-летнюю женщину. Тюменка ушла в лес и не вернулась.