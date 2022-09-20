Тюменцев призывают на несанкционированный опасный митинг

Несанкционированные акции планируют провести в 45 городах России. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Активисты движения «Весна» призывают жителей Тюменской области принять участие в несанкционированном митинге. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале движения.

К несанкционированным акциям протеста, которые состоятся сегодня призывают присоединиться жителей нескольких регионов страны. Среди которых, помимо Тюмени: Челябинск, Пермь, Магнитогорск, Екатеринбург, Чита, Хабаровск, Волгоград, Казань, Санкт-Петербург, Москва и многие другие. Всего несанкционированный митинг планируют провести в 45 регионах страны.

В УМВД России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Согласно кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, за участие в несанкционированном митинге грозит наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов. Также участникам может грозить административный арест на срок до 15 суток. Должностные лица будут обязаны выплатить штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а юридические лица — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Глава России пояснил, что будут призваны прежде всего бывшие военные и граждане, имеющие военные специальности.