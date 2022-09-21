Россиянам посоветовали не ломать руки из-за мобилизации

Правозащитник: сломанная рука освобождает от мобилизации на время

21 сентября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Умышленное нанесение себе травм влечет наказание в виде лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Если сломать руку случайно, отсрочка от мобилизации будет временной, а если специально — россиянин получит уголовное наказание. Такое заявление сделал правозащитник, директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов. «Умышленное нанесение себе травм будет расцениваться как попытка избежать мобилизации. За это УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет», — отметил он. Его слова приводит Lenta.Ru. Случайная травма конечности освобождает от мобилизации на время. Это даст отсрочку максимум на полгода. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, пишет MK.RU. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт, дополняет Nation News. Совет Федерации одобрил наказание за отказ от участия в военных действиях — предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Если сломать руку случайно, отсрочка от мобилизации будет временной, а если специально — россиянин получит уголовное наказание. Такое заявление сделал правозащитник, директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов. «Умышленное нанесение себе травм будет расцениваться как попытка избежать мобилизации. За это УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет», — отметил он. Его слова приводит Lenta.Ru. Случайная травма конечности освобождает от мобилизации на время. Это даст отсрочку максимум на полгода. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, пишет MK.RU. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт, дополняет Nation News. Совет Федерации одобрил наказание за отказ от участия в военных действиях — предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.