Совет Федерации одобрил наказание за отказ от участия в военных действиях

21 сентября 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Наказание может составлять до 10 лет тюремного заключения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Совфед одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым тех, кто уклоняется от частичной мобилизации в России, ждет наказание. Трансляция шла на официальном сайте верхней палаты парламента. «Предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет за повлекший тяжкие последствия отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта. Наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях», — говорится в информации. Сообщается также, что за насилие в отношении старшего по званию будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идет в первую очередь о сопротивлении. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к проведению мобилизационных мероприятий в РФ 21 сентября. Директива была подписана, задания регионам определены, дополняет MK.RU. Шойгу поручил своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилить меры противодействия провокациям и охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан, добавляет Life.

Совфед одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым тех, кто уклоняется от частичной мобилизации в России, ждет наказание. Трансляция шла на официальном сайте верхней палаты парламента. «Предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет за повлекший тяжкие последствия отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта. Наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях», — говорится в информации. Сообщается также, что за насилие в отношении старшего по званию будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идет в первую очередь о сопротивлении. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к проведению мобилизационных мероприятий в РФ 21 сентября. Директива была подписана, задания регионам определены, дополняет MK.RU. Шойгу поручил своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилить меры противодействия провокациям и охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан, добавляет Life.