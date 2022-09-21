Совет Федерации одобрил наказание за отказ от участия в военных действиях

Совфед одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым тех, кто уклоняется от частичной мобилизации в России, ждет наказание. Трансляция шла на официальном сайте верхней палаты парламента.
«Предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет за повлекший тяжкие последствия отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта. Наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях», — говорится в информации.
Сообщается также, что за насилие в отношении старшего по званию будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идет в первую очередь о сопротивлении.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к проведению мобилизационных мероприятий в РФ 21 сентября. Директива была подписана, задания регионам определены, дополняет MK.RU. Шойгу поручил своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилить меры противодействия провокациям и охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан, добавляет Life.
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Совфед одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым тех, кто уклоняется от частичной мобилизации в России, ждет наказание. Трансляция шла на официальном сайте верхней палаты парламента. «Предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет за повлекший тяжкие последствия отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта. Наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях», — говорится в информации. Сообщается также, что за насилие в отношении старшего по званию будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идет в первую очередь о сопротивлении. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к проведению мобилизационных мероприятий в РФ 21 сентября. Директива была подписана, задания регионам определены, дополняет MK.RU. Шойгу поручил своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилить меры противодействия провокациям и охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан, добавляет Life.