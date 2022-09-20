Челябинские VIP заявили о готовности к мобилизации

Алексей Лошкин является офицером запаса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Челябинские VIP призывного возраста не будут отказываться от призыва в армию, если к ним придет повестка. На вопросы URA.RU об участии в мобилизации ответили председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин и депутат гордумы Челябинска Денис Лапотышкин

«Русский народ всегда отличается сплоченностью и единством. Если потребуется, я готов пойти служить в действующую армию. Тем более, не так давно ездил в ДНР и знаю, как необходима наша помощь Донбассу», — заявил URA.RU офицер запаса Лошкин.

Депутат Лапотышкин также побывал в Мариуполе с гуманитарной помощью. Но он готов пойти в армию, если это будет необходимо.

«Если Родина призовет, я пойду в армию. Это долг каждого мужчины призывного возраста», — заявил Лапотышкин URA.RU.

Ранее два депутата Госдумы от Челябинской области, Олег Голиков из «Единой России» и Станислав Наумов из ЛДПР, заявили о своей готовности пойти на фронт в случае получения повесток из военкомата. Депутаты считают это долгом каждого мужчины.

Приказ о частичной мобилизации, подписанный 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, затронет несколько категорий граждан. Предполагается мобилизировать 300 тысяч человек из резерва. По словам главы государства, на Украине российским военным противостоят силы целого блока НАТО. Для защиты народа страны, сохранения территориальной целостности, власти готовы использовать все средства.