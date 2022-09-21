Вице-премьер РФ озвучил в Тюмени планы по импортозамещению

Мантуров спрогнозировал рост технологической независимости в нефтегазовом секторе

21 сентября 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Вице-премьер РФ Денис Мантуров прибыл в Тюмень на форум TNF-2022 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уровень технологической независимости в нефтегазовом секторе страны к 2025 году будет составлять 80%. Об этом 21 сентября заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая в Тюмени на площадке промышленно-энергетического форума TNF-2022, трансляция которого идет онлайн. «Государство и нефтегазовые предприятия уже воспользовались возможностями по импортозамещению, которые дали нам санкции. Если в 2014 году мы стартовали на уровне 40% технологической независимости, то это 60%. К 2025 году планируем приблизиться к 80% — все предпосылки есть, фундамент создан», — отметил Мантуров. Ранее URA.RU писало, что промышленно-энергетический форум TNF-2022 в Тюмени пройдет с 20 по 22 сентября. Для участия в мероприятии зарегистрировались около 6 тысяч человек из 60 регионов России.

Уровень технологической независимости в нефтегазовом секторе страны к 2025 году будет составлять 80%. Об этом 21 сентября заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая в Тюмени на площадке промышленно-энергетического форума TNF-2022, трансляция которого идет онлайн. «Государство и нефтегазовые предприятия уже воспользовались возможностями по импортозамещению, которые дали нам санкции. Если в 2014 году мы стартовали на уровне 40% технологической независимости, то это 60%. К 2025 году планируем приблизиться к 80% — все предпосылки есть, фундамент создан», — отметил Мантуров. Ранее URA.RU писало, что промышленно-энергетический форум TNF-2022 в Тюмени пройдет с 20 по 22 сентября. Для участия в мероприятии зарегистрировались около 6 тысяч человек из 60 регионов России.