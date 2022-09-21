Свердловский врач назвал новое осложнение COVID шестой волны

Мутировавший вариант коронавируса вызывает проблемы со слухом

22 сентября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы со слухом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Самым распространенным осложнением COVID шестой волны стало ухудшение слуха. Об этом URA.RU рассказал врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Ковид вызывает осложнения со стороны сердечно-сосудистой, легочной и неврологической систем. Также он может вызвать воспалительные процессы в слуховой системе человека и привести к снижению слуха. Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы именно со слухом. Однако это происходит только в острую фазу болезни», — говорит Соловьев. По его словам, ковид может спровоцировать воспаление слизистой оболочки евстахиевой трубы (евстахиит). «Инфекция, попадая через нос, летит еще и через носоглотку. И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха. Грубо говоря, развивается евстахиит. Но переживать не стоит, ведь при своевременном и правильном лечении воспаление проходит», — отметил врач. Ранее агентство писало, что симптомы коронавируса в 2022 году отличаются от тех, с которыми медики сталкивались в самом начале пандемии. Если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас картина выглядит немного иначе. Нынче ковид сопровождаться сильной головной болью.

Самым распространенным осложнением COVID шестой волны стало ухудшение слуха. Об этом URA.RU рассказал врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Ковид вызывает осложнения со стороны сердечно-сосудистой, легочной и неврологической систем. Также он может вызвать воспалительные процессы в слуховой системе человека и привести к снижению слуха. Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы именно со слухом. Однако это происходит только в острую фазу болезни», — говорит Соловьев. По его словам, ковид может спровоцировать воспаление слизистой оболочки евстахиевой трубы (евстахиит). «Инфекция, попадая через нос, летит еще и через носоглотку. И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха. Грубо говоря, развивается евстахиит. Но переживать не стоит, ведь при своевременном и правильном лечении воспаление проходит», — отметил врач. Ранее агентство писало, что симптомы коронавируса в 2022 году отличаются от тех, с которыми медики сталкивались в самом начале пандемии. Если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас картина выглядит немного иначе. Нынче ковид сопровождаться сильной головной болью.