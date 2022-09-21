21 сентября 2022

Свердловский врач назвал новое осложнение COVID шестой волны

Мутировавший вариант коронавируса вызывает проблемы со слухом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы со слухом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Самым распространенным осложнением COVID шестой волны стало ухудшение слуха. Об этом URA.RU рассказал врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев.

«Ковид вызывает осложнения со стороны сердечно-сосудистой, легочной и неврологической систем. Также он может вызвать воспалительные процессы в слуховой системе человека и привести к снижению слуха. Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы именно со слухом. Однако это происходит только в острую фазу болезни», — говорит Соловьев.

По его словам, ковид может спровоцировать воспаление слизистой оболочки евстахиевой трубы (евстахиит). «Инфекция, попадая через нос, летит еще и через носоглотку. И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха. Грубо говоря, развивается евстахиит. Но переживать не стоит, ведь при своевременном и правильном лечении воспаление проходит», — отметил врач.

Ранее агентство писало, что симптомы коронавируса в 2022 году отличаются от тех, с которыми медики сталкивались в самом начале пандемии. Если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас картина выглядит немного иначе. Нынче ковид сопровождаться сильной головной болью.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Самым распространенным осложнением COVID шестой волны стало ухудшение слуха. Об этом URA.RU рассказал врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Ковид вызывает осложнения со стороны сердечно-сосудистой, легочной и неврологической систем. Также он может вызвать воспалительные процессы в слуховой системе человека и привести к снижению слуха. Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы именно со слухом. Однако это происходит только в острую фазу болезни», — говорит Соловьев. По его словам, ковид может спровоцировать воспаление слизистой оболочки евстахиевой трубы (евстахиит). «Инфекция, попадая через нос, летит еще и через носоглотку. И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха. Грубо говоря, развивается евстахиит. Но переживать не стоит, ведь при своевременном и правильном лечении воспаление проходит», — отметил врач. Ранее агентство писало, что симптомы коронавируса в 2022 году отличаются от тех, с которыми медики сталкивались в самом начале пандемии. Если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас картина выглядит немного иначе. Нынче ковид сопровождаться сильной головной болью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...