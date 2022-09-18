Власти ЯНАО усиливают подконтрольное ведомство

Управделами правительства ЯНАО возьмет на обеспечение департамент гражданской защиты и пожарной безопасности

19 сентября 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Управделами правительства ЯНАО получит новые полномочия с 1 января 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полномочия по материально-техническому обеспечению департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО переходят управлению делами правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте властей региона. «Материально-техническое обеспечение деятельности департамента осуществляется управлением делами Правительства автономного округа. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года», — говорится в документе. Пресс-служба правительства ЯНАО поясняет, что передача полномочий происходит из-за «централизации функций по содержанию административных зданий». Ранее в управление делами правительства перевели 31 ставку еще одного правительственного учреждения «Недра Ямала».

Полномочия по материально-техническому обеспечению департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО переходят управлению делами правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте властей региона. «Материально-техническое обеспечение деятельности департамента осуществляется управлением делами Правительства автономного округа. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года», — говорится в документе. Пресс-служба правительства ЯНАО поясняет, что передача полномочий происходит из-за «централизации функций по содержанию административных зданий». Ранее в управление делами правительства перевели 31 ставку еще одного правительственного учреждения «Недра Ямала».