Власти ЯНАО усиливают подконтрольное ведомство

Полномочия по материально-техническому обеспечению департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО переходят управлению делами правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте властей региона.
«Материально-техническое обеспечение деятельности департамента осуществляется управлением делами Правительства автономного округа. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года», — говорится в документе.
Пресс-служба правительства ЯНАО поясняет, что передача полномочий происходит из-за «централизации функций по содержанию административных зданий». Ранее в управление делами правительства перевели 31 ставку еще одного правительственного учреждения «Недра Ямала».
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Полномочия по материально-техническому обеспечению департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО переходят управлению делами правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте властей региона. «Материально-техническое обеспечение деятельности департамента осуществляется управлением делами Правительства автономного округа. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года», — говорится в документе. Пресс-служба правительства ЯНАО поясняет, что передача полномочий происходит из-за «централизации функций по содержанию административных зданий». Ранее в управление делами правительства перевели 31 ставку еще одного правительственного учреждения «Недра Ямала».