18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

Власти ЯНАО усиливают подконтрольное ведомство

Управделами правительства ЯНАО возьмет на обеспечение департамент гражданской защиты и пожарной безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, заседание, подпись документов, гибдд, руки
Управделами правительства ЯНАО получит новые полномочия с 1 января 2023 года Фото:

Полномочия по материально-техническому обеспечению департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО переходят управлению делами правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте властей региона.

«Материально-техническое обеспечение деятельности департамента осуществляется управлением делами Правительства автономного округа. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года», — говорится в документе.

Пресс-служба правительства ЯНАО поясняет, что передача полномочий происходит из-за «централизации функций по содержанию административных зданий». Ранее в управление делами правительства перевели 31 ставку еще одного правительственного учреждения «Недра Ямала».

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Полномочия по материально-техническому обеспечению департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО переходят управлению делами правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте властей региона. «Материально-техническое обеспечение деятельности департамента осуществляется управлением делами Правительства автономного округа. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года», — говорится в документе. Пресс-служба правительства ЯНАО поясняет, что передача полномочий происходит из-за «централизации функций по содержанию административных зданий». Ранее в управление делами правительства перевели 31 ставку еще одного правительственного учреждения «Недра Ямала».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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