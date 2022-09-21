Профессор Ковальков: ожирение передается по наследству от женщины к мужчине

22 сентября 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

Ожирение — это порой генетическое заболевание, считает Алексей Ковальков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ожирение передается по наследству от женщины к мужчине и от мужчины к женщине, причем это может произойти не сразу, а через поколение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. «Ожирение — это генетически детерминированное системное заболевание, которое передается по наследству и сейчас успешно лечится. Системно, в рамках специализированных медицинских клиник, имеющих лицензию на это. Ожирение может передаваться через поколение. Чаще всего от женщины к мужчине. И от мужчины к женщине. Это генетика», — объяснил Алексей Ковальков. По словам диетолога, остановить развитие заболевания можно на ранних стадиях. «Начинать нужно, наверное, со школы. Есть два параметра. Если ребенок становится в два раза выше всех в классе или наоборот оказывается самым маленьким, карликом, то умные родители ведут его к врачу-эндокринологу проверять гормон роста и так далее. Но если ребенок растет в ширину, они это списывают на лень, на чревоугодие, на все остальное. И никто не идет к специалисту. А раннее обращение к медику, но только к специализированному, в клинику системных заболеваний, ни к врачу в районной поликлинике, дает спасение детям. В том числе и для их психики, чтобы потом все не превращалось в анорексию и булимию», — подчеркнул Ковальков. Ранее заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, член РАЕН, профессор, заслуженный врач России Ян Габинский заявил, что размер талии может говорить о проблемах. Если у мужчины он превышает 102 см, а у женщины 88 см, то это опасно для сердца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ожирение передается по наследству от женщины к мужчине и от мужчины к женщине, причем это может произойти не сразу, а через поколение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. «Ожирение — это генетически детерминированное системное заболевание, которое передается по наследству и сейчас успешно лечится. Системно, в рамках специализированных медицинских клиник, имеющих лицензию на это. Ожирение может передаваться через поколение. Чаще всего от женщины к мужчине. И от мужчины к женщине. Это генетика», — объяснил Алексей Ковальков. По словам диетолога, остановить развитие заболевания можно на ранних стадиях. «Начинать нужно, наверное, со школы. Есть два параметра. Если ребенок становится в два раза выше всех в классе или наоборот оказывается самым маленьким, карликом, то умные родители ведут его к врачу-эндокринологу проверять гормон роста и так далее. Но если ребенок растет в ширину, они это списывают на лень, на чревоугодие, на все остальное. И никто не идет к специалисту. А раннее обращение к медику, но только к специализированному, в клинику системных заболеваний, ни к врачу в районной поликлинике, дает спасение детям. В том числе и для их психики, чтобы потом все не превращалось в анорексию и булимию», — подчеркнул Ковальков. Ранее заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, член РАЕН, профессор, заслуженный врач России Ян Габинский заявил, что размер талии может говорить о проблемах. Если у мужчины он превышает 102 см, а у женщины 88 см, то это опасно для сердца.