Кардиолог Габинский: размер талии влияет на работу сердца

Если размер талии у мужчины превышает 102 см, а у женщины 88 см, то это опасно для сердца. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, действительный член РАЕН, профессор, заслуженный врач России Ян Габинский.
«Есть определенная корреляция, проводили такие исследования, если у человека талия больше, то у него есть метаболический синдром, то есть ожирение, и это негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Это называется „синдром ремешка“. Когда человек носит ремень, и вдруг ему начинает не хватать дырочек, это уже плохо. А если наоборот они постепенно уменьшаются, то это хорошо. Считается, что мужчин опасно иметь объем талии более 102 см, а женщинам более 88 см», — объяснил Ян Габинский.
Профессор напомнил, что для здоровой работы сердца необходимо соблюдать четыре основных правила. «У нас перед кардиоцентром висит билборд, называется „Живи дольше“. Там написано: не ешь жирного, не злоупотребляй алкоголем, не кури, ходи пешком до одного часа в день. Это основные правила, которые есть», — подчеркнул Габинский.
Ранее терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский заявил, что на работу сердца хорошо влияет морковь. За счет содержания в овоще ретинола.
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