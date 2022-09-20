Губернатор Шумков отменил отпуска из-за частичной мобилизации

21 сентября 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков дал первые поручения после объявления о частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил об отмене отпусков для руководителей различного уровня из-за объявленной частичной мобилизации в России. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Правительство региона, органы исполнительной власти и местного самоуправления переходят на усиленный режим работы. Отменены отпуска руководителей. Идет совместная работа с военным комиссариатом по обеспечению содействия в проведении частичной мобилизации, объявленной президентом», — написал губернатор. Перед правительством области и администрацией Кургана поставлена задача проанализировать и создать специальные групп в детсадах с длительным сроком работы для детей, родители которых работают на оборонных предприятиях и выполняют гособоронзаказа. «Все службы и структуры жизнеобеспечения, экономики и социальной сферы в регионе работают в стабильном режиме. Убираем урожай, работаем на заводах, ремонтируем и строим дороги, модернизируем инфраструктуру, учим, лечим продолжаем работать по всем направлениям», — добавил он. Шумков отметил, что руководство страны приняло «непростое, но взвешенное и необходимое решение». Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил об отмене отпусков для руководителей различного уровня из-за объявленной частичной мобилизации в России. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Правительство региона, органы исполнительной власти и местного самоуправления переходят на усиленный режим работы. Отменены отпуска руководителей. Идет совместная работа с военным комиссариатом по обеспечению содействия в проведении частичной мобилизации, объявленной президентом», — написал губернатор. Перед правительством области и администрацией Кургана поставлена задача проанализировать и создать специальные групп в детсадах с длительным сроком работы для детей, родители которых работают на оборонных предприятиях и выполняют гособоронзаказа. «Все службы и структуры жизнеобеспечения, экономики и социальной сферы в регионе работают в стабильном режиме. Убираем урожай, работаем на заводах, ремонтируем и строим дороги, модернизируем инфраструктуру, учим, лечим продолжаем работать по всем направлениям», — добавил он. Шумков отметил, что руководство страны приняло «непростое, но взвешенное и необходимое решение». Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта.