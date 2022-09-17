На Байконуре установили ракету, на которой полетит космонавт из Екатеринбурга

18 сентября 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель родом из Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На стартовом столе на космодроме Байконур установили ракету с кораблем «Циолковский». На ракете полетят екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев, его соотечественник Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио. «Ракету вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе», — сообщает РИА «Новости». За несколько часов до старта ракету заправят. Пуск ожидается в 16:54 мск 21 сентября, через три часа после вылета космонавты уже будут на Международной космической станции. Планируется, что продолжительность миссии составит 188 суток. Возвращение экипажа состоится 28 марта 2023 года. Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, он родом из Екатеринбурга. Ранее президент России Владимир Путин присвоил ему звания Героя Российской Федерации и Летчика-космонавта РФ. Во время своего визита в Екатеринбург Прокопьев встречался с горожанами и рассказывал о своей жизни в космосе.

На стартовом столе на космодроме Байконур установили ракету с кораблем «Циолковский». На ракете полетят екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев, его соотечественник Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио. «Ракету вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе», — сообщает РИА «Новости». За несколько часов до старта ракету заправят. Пуск ожидается в 16:54 мск 21 сентября, через три часа после вылета космонавты уже будут на Международной космической станции. Планируется, что продолжительность миссии составит 188 суток. Возвращение экипажа состоится 28 марта 2023 года. Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, он родом из Екатеринбурга. Ранее президент России Владимир Путин присвоил ему звания Героя Российской Федерации и Летчика-космонавта РФ. Во время своего визита в Екатеринбург Прокопьев встречался с горожанами и рассказывал о своей жизни в космосе.