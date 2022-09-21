В России готовят поправки в Трудовой кодекс о защите прав мобилизованных

22 сентября 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

В Совфеде готовят поправки в Трудовой кодекс для сохранения рабочих мест мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России пообещали подготовить поправки в Трудовой кодекс России, касающиеся защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. «Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным», — доложила глава комитета СФ по социальной политике, передает ТАСС. 21 сентября Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит. Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня, главам регионов поручено оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов.

В России пообещали подготовить поправки в Трудовой кодекс России, касающиеся защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. «Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным», — доложила глава комитета СФ по социальной политике, передает ТАСС. 21 сентября Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит. Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня, главам регионов поручено оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов.