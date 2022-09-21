21 сентября 2022

Вучич: решение Путина о мобилизации граждан стало неожиданным для Запада

Вучич: решение Путина о мобилизации граждан стало неожиданностью для Запада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запад ожидал поражения РФ в спецоперации, но решение Путина о мобилизации усложнило их позицию Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Западные страны ждали своей победы и полного поражение России на Украине, однако решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации усложнило их позицию. Об этом рассказал резидент Сербии Александар Вучич.

«Ясно, как это было ясно с самого начала, что Путин не сдастся, […] ясно, что он будет бороться. Ясно, что украинские солдаты были намного-намного многочисленнее, […] поэтому, как я предполагаю, он (президент РФ — прим. ред. URA.RU) принял решение о мобилизации своего резерва. А Запад, конечно, ожидал полной победы и полного поражения России, и это сейчас усложняет ситуацию», — заявил Вучич, передает агентство Tanjug из Нью-Йорка.

Ранее МИД Китая сообщило, что после экстренного обращения Путина страна призвала все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и урегулированию путем диалога. Президент РФ объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Западные страны ждали своей победы и полного поражение России на Украине, однако решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации усложнило их позицию. Об этом рассказал резидент Сербии Александар Вучич. «Ясно, как это было ясно с самого начала, что Путин не сдастся, […] ясно, что он будет бороться. Ясно, что украинские солдаты были намного-намного многочисленнее, […] поэтому, как я предполагаю, он (президент РФ — прим. ред. URA.RU) принял решение о мобилизации своего резерва. А Запад, конечно, ожидал полной победы и полного поражения России, и это сейчас усложняет ситуацию», — заявил Вучич, передает агентство Tanjug из Нью-Йорка. Ранее МИД Китая сообщило, что после экстренного обращения Путина страна призвала все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и урегулированию путем диалога. Президент РФ объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...