Звезды сериала «Слово пацана» задолжали миллионы рублей

Актеры сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали почти миллион рублей логистической компании. Долг возник из-за перевозки чипсов.
«Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали около миллиона рублей логистической компании за перевозку чипсиков „Эу, пацан!“», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что перевозчик, компания «Альянслогистик», подала на них в суд из-за неоплаченного заказа крупной партии чипсов.
Ущерб оценивается в 922 тысячи рублей. Суд теперь определит исход дела, передали в telegram-канале.
Обновлено в 13:55. Представитель Леона Кемстача заявил ТАСС, что актер не имеет долгов за перевозку чипсов, как и его коллега Рузиль Минекаев.
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