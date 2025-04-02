Звезды сериала «Слово пацана» задолжали миллионы рублей

Актеры сериала «Слово пацана» задолжали почти миллион рублей за чипсы
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Актеры сериала должны оплатить долг за перевозку чипсов, пишет Mash
Актеры сериала должны оплатить долг за перевозку чипсов, пишет Mash Фото:

Актеры сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали почти миллион рублей логистической компании. Долг возник из-за перевозки чипсов.

«Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали около миллиона рублей логистической компании за перевозку чипсиков „Эу, пацан!“», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что перевозчик, компания «Альянслогистик», подала на них в суд из-за неоплаченного заказа крупной партии чипсов.

Ущерб оценивается в 922 тысячи рублей. Суд теперь определит исход дела, передали в telegram-канале.

Обновлено в 13:55. Представитель Леона Кемстача заявил ТАСС, что актер не имеет долгов за перевозку чипсов, как и его коллега Рузиль Минекаев.

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Актеры сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали почти миллион рублей логистической компании. Долг возник из-за перевозки чипсов. «Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали около миллиона рублей логистической компании за перевозку чипсиков „Эу, пацан!“», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что перевозчик, компания «Альянслогистик», подала на них в суд из-за неоплаченного заказа крупной партии чипсов. Ущерб оценивается в 922 тысячи рублей. Суд теперь определит исход дела, передали в telegram-канале. Обновлено в 13:55. Представитель Леона Кемстача заявил ТАСС, что актер не имеет долгов за перевозку чипсов, как и его коллега Рузиль Минекаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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