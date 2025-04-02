ВСУ придумали хитрый план для переброски бригады в ДНР: карта СВО на 2 апреля

ВСУ восстанавливают ж/д инфраструктуру для переброски бойцов в Краматорск
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ВСУ пытаются перебросить свои войска в ДНР, пользуясь мораторием на прекращение ударов
ВСУ пытаются перебросить свои войска в ДНР, пользуясь мораторием на прекращение ударов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина использует мораторий (временная приостановка или отсрочка выполнения действий, введенная властями) на удары по энергетическим объектам как способ восстановить железнодорожную инфраструктуру. В дальнейшем противник планирует с помощью этого перебросить свои бригады в Краматорск и Славянск (ДНР), убежден военный эксперт Виталий Киселев. Ранее президент США Дональд Трамп предлагал России и Украине принять взаимный мораторий, однако ВСУ его нарушили.

Кроме того, губернатор Херсонской области сообщил, что последние дни армия Украины обстреливает школы в прифронтовых зонах региона. Учебные заведения повреждены в нескольких населенных пунктах области. Ход боевых действий и карта спецоперации на 2 апреля — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
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ВСУ пытаются восстановить ж/д инфраструктуру для переброски военных

Мораторий на удары по энергетическим объектам Украины по инициативе Трампа, используется ВСУ для ремонта железнодорожной инфраструктуры. Военный аналитик Виталий Киселев в эфире телепередачи «Соловьев Live» сообщил, что тем самым противник пытается перебросить войска в Славянск и Краматорск. По словам эксперта, текущий мораторий позволяет Киеву восстанавливать и модернизировать ж/д составы, электрифицировать пути, чтобы эффективно перемещать большие группы войск и техники на дальние расстояния на фронте. 

Донецкое направление

После успешного продвижения в районе Белогоровки в ЛНР и укрепления тактической позиции в районе Кременских лесов российские военные начали операцию по освобождению Григоровки в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. 

Херсонское направление

На территории Новой Каховки под Херсоном ВС Украины применили беспилотники для сброса взрывоопасных предметов на автостоянку и автомобильную дорогу при въезде в город. Глава округа Виталий Гура в своем telegram-канале сообщил, что в результате этого пострадали трое мужчин, они получили минно-взрывные травмы (МВТ). Их доставили в Каховскую центральную городскую больницу. Также было повреждено шесть автомобилей на автостоянке и загорелось помещение, где находилась охрана объекта.

Кроме того, Владимир Сальдо сообщил, что последние два дня ВС Украины ведут обстрелы школ в прифронтовых зонах области. По его словам, в результате атак было повреждено образовательное учреждение в селе Малая Лепетиха, жертв и пострадавших нет. Кроме того, обстрелам подверглись и другие населенные пункты: Алешки, Каховка, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря и Корсунка.

Харьковское направление

В рамках операции группировки войск «Запад» беспилотник типа «Молния» успешно уничтожил расчет украинских БПЛА под Харьковом. Также ударом были ликвидированы место дислокации личного состава и бронетехника противника, сообщили в Минобороны РФ. 

Сумское направление

В Сумской области несколько групп украинских морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты предприняли попытку бегства из осажденного населенного пункта Басовка. Однако их огневыми атаками остановили ВС РФ. Силовики сообщили, что в связи с этим противник продолжил отступление.  

Кроме того, в районе Веселовки ВСУ предприняли три неудачные контратаки с использованием боевых машин пехоты. ВС России при поддержке танковых подразделений успешно уничтожили группы украинских бойцов и их бронетехнику.

Часовоярское направление

В районе Часова Яра российские десантники за последние несколько дней уничтожили примерно 10 танков противника. Военный эксперт Виталий Киселев в эфире передачи «Соловьев Live» заявил, что в этих операциях активно использовались артиллерия и FPV-дроны. Он также добавил, что погодные условия способствовали успеху операции: с наступлением тумана и сильных дождей штурмовики ВС РФ смогли значительно продвинуться вперед, используя туман как прикрытие. 

Белгородское направление

В Белгородской области у границы был зафиксирован сильный взрыв. Предположительно, атака была совершена бомбой ФАБ-3000, после взрыва которой распространилась ударная волна. Telegram-канал Militarу Theme Z сообщил, что целью атаки была дамба в районе населенного пункта Поповка, используемая украинскими силами для переброски бронетехники в регион. 

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Украина использует мораторий (временная приостановка или отсрочка выполнения действий, введенная властями) на удары по энергетическим объектам как способ восстановить железнодорожную инфраструктуру. В дальнейшем противник планирует с помощью этого перебросить свои бригады в Краматорск и Славянск (ДНР), убежден военный эксперт Виталий Киселев. Ранее президент США Дональд Трамп предлагал России и Украине принять взаимный мораторий, однако ВСУ его нарушили. Кроме того, губернатор Херсонской области сообщил, что последние дни армия Украины обстреливает школы в прифронтовых зонах региона. Учебные заведения повреждены в нескольких населенных пунктах области. Ход боевых действий и карта спецоперации на 2 апреля — в материале URA.RU. ВСУ пытаются восстановить ж/д инфраструктуру для переброски военных Мораторий на удары по энергетическим объектам Украины по инициативе Трампа, используется ВСУ для ремонта железнодорожной инфраструктуры. Военный аналитик Виталий Киселев в эфире телепередачи «Соловьев Live» сообщил, что тем самым противник пытается перебросить войска в Славянск и Краматорск. По словам эксперта, текущий мораторий позволяет Киеву восстанавливать и модернизировать ж/д составы, электрифицировать пути, чтобы эффективно перемещать большие группы войск и техники на дальние расстояния на фронте.  Донецкое направление После успешного продвижения в районе Белогоровки в ЛНР и укрепления тактической позиции в районе Кременских лесов российские военные начали операцию по освобождению Григоровки в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.  Херсонское направление На территории Новой Каховки под Херсоном ВС Украины применили беспилотники для сброса взрывоопасных предметов на автостоянку и автомобильную дорогу при въезде в город. Глава округа Виталий Гура в своем telegram-канале сообщил, что в результате этого пострадали трое мужчин, они получили минно-взрывные травмы (МВТ). Их доставили в Каховскую центральную городскую больницу. Также было повреждено шесть автомобилей на автостоянке и загорелось помещение, где находилась охрана объекта. Кроме того, Владимир Сальдо сообщил, что последние два дня ВС Украины ведут обстрелы школ в прифронтовых зонах области. По его словам, в результате атак было повреждено образовательное учреждение в селе Малая Лепетиха, жертв и пострадавших нет. Кроме того, обстрелам подверглись и другие населенные пункты: Алешки, Каховка, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря и Корсунка. Харьковское направление В рамках операции группировки войск «Запад» беспилотник типа «Молния» успешно уничтожил расчет украинских БПЛА под Харьковом. Также ударом были ликвидированы место дислокации личного состава и бронетехника противника, сообщили в Минобороны РФ.  Сумское направление В Сумской области несколько групп украинских морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты предприняли попытку бегства из осажденного населенного пункта Басовка. Однако их огневыми атаками остановили ВС РФ. Силовики сообщили, что в связи с этим противник продолжил отступление.   Кроме того, в районе Веселовки ВСУ предприняли три неудачные контратаки с использованием боевых машин пехоты. ВС России при поддержке танковых подразделений успешно уничтожили группы украинских бойцов и их бронетехнику. Часовоярское направление В районе Часова Яра российские десантники за последние несколько дней уничтожили примерно 10 танков противника. Военный эксперт Виталий Киселев в эфире передачи «Соловьев Live» заявил, что в этих операциях активно использовались артиллерия и FPV-дроны. Он также добавил, что погодные условия способствовали успеху операции: с наступлением тумана и сильных дождей штурмовики ВС РФ смогли значительно продвинуться вперед, используя туман как прикрытие.  Белгородское направление В Белгородской области у границы был зафиксирован сильный взрыв. Предположительно, атака была совершена бомбой ФАБ-3000, после взрыва которой распространилась ударная волна. Telegram-канал Militarу Theme Z сообщил, что целью атаки была дамба в районе населенного пункта Поповка, используемая украинскими силами для переброски бронетехники в регион. 
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