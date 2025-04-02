Мирная жительница Украины втайне от ВСУ спасала российских военных

Пенсионерка из пригорода Часова Яра в ДНР спасла российских солдат, скрываясь от военнослужащих ВСУ. Об этом сообщают журналисты. Женщина встретила военных в подвале своего разрушенного дома и оказала им помощь.
Первая встреча пенсионерки с российскими военными произошла, когда она набирала воду в подвале. «Я спустилась к ним. Они говорят: 'Не бойтесь нас, мы гражданских не трогаем, мы российские ребята'», — рассказала она. Ее слова передает RT. Позже женщина приготовила для солдат еду, предоставила им вещи и даже передала информацию о позициях украинской армии. Украинская жительница также сообщила, что вскоре после оказания помощи российским военным, она получила гражданство России.
Порой случаются и такие прецеденты, когда украинские военные спасают жизни мирных россиян. Например, под Новый год бойцы ВСУ оказали помощь раненому жителю хутора Колмаков в Курской области Сергею Луценко. Его временно перевезли из российской территории, находящейся тогда под украинским контролем для лечения в город Сумы на Украине. Оттуда он ожидает эвакуации в Суджу. В настоящий момент также продолжаются бои в районе Часова Яра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.