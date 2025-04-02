Мирная жительница Украины втайне от ВСУ спасала российских военных

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Жительница Украины спасла российских солдат от ВСУ в районе Часова Яра
Жительница Украины спасла российских солдат от ВСУ в районе Часова Яра Фото:

Пенсионерка из пригорода Часова Яра в ДНР спасла российских солдат, скрываясь от военнослужащих ВСУ. Об этом сообщают журналисты. Женщина встретила военных в подвале своего разрушенного дома и оказала им помощь.

Первая встреча пенсионерки с российскими военными произошла, когда она набирала воду в подвале. «Я спустилась к ним. Они говорят: 'Не бойтесь нас, мы гражданских не трогаем, мы российские ребята'», — рассказала она. Ее слова передает RT. Позже женщина приготовила для солдат еду, предоставила им вещи и даже передала информацию о позициях украинской армии. Украинская жительница также сообщила, что вскоре после оказания помощи российским военным, она получила гражданство России.

Порой случаются и такие прецеденты, когда украинские военные спасают жизни мирных россиян. Например, под Новый год бойцы ВСУ оказали помощь раненому жителю хутора Колмаков в Курской области Сергею Луценко. Его временно перевезли из российской территории, находящейся тогда под украинским контролем для лечения в город Сумы на Украине. Оттуда он ожидает эвакуации в Суджу. В настоящий момент также продолжаются бои в районе Часова Яра. 

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Пенсионерка из пригорода Часова Яра в ДНР спасла российских солдат, скрываясь от военнослужащих ВСУ. Об этом сообщают журналисты. Женщина встретила военных в подвале своего разрушенного дома и оказала им помощь. Первая встреча пенсионерки с российскими военными произошла, когда она набирала воду в подвале. «Я спустилась к ним. Они говорят: 'Не бойтесь нас, мы гражданских не трогаем, мы российские ребята'», — рассказала она. Ее слова передает RT. Позже женщина приготовила для солдат еду, предоставила им вещи и даже передала информацию о позициях украинской армии. Украинская жительница также сообщила, что вскоре после оказания помощи российским военным, она получила гражданство России. Порой случаются и такие прецеденты, когда украинские военные спасают жизни мирных россиян. Например, под Новый год бойцы ВСУ оказали помощь раненому жителю хутора Колмаков в Курской области Сергею Луценко. Его временно перевезли из российской территории, находящейся тогда под украинским контролем для лечения в город Сумы на Украине. Оттуда он ожидает эвакуации в Суджу. В настоящий момент также продолжаются бои в районе Часова Яра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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