Путин заявил, что РФ и Белоруссия будут и дальше укреплять союз

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Россия и Белоруссия защищают свои законные интересы
Россия и Белоруссия защищают свои законные интересы Фото:

Россия и Белоруссия намерены продолжать укрепление союзнических отношений, что соответствует интересам двух братских народов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Конструктивные отношения России и Белоруссии будут и впредь активно развиваться: это отвечает интересам братских народов двух стран», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля. Он добавил, что сотрудничество между странами в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные инициативы, активно развивается.

Также Путин подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне для противостояния неонацизму и заявил, что РФ и Белоруссия защищают свои законные внешнеполитические интересы, стремясь к формированию многополярного мира. В связи с Днем единения народов двух стран президент России отметил, что праздник олицетворяет крепкую братскую дружбу, общность историй и духовных ценностей.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с Днем единения народов и отметил важность интеграционного проекта для развития двух стран. Он подчеркнул, что совместные усилия обеспечивают безопасность и укрепляют экономическое сотрудничество.

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Россия и Белоруссия намерены продолжать укрепление союзнических отношений, что соответствует интересам двух братских народов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Конструктивные отношения России и Белоруссии будут и впредь активно развиваться: это отвечает интересам братских народов двух стран», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля. Он добавил, что сотрудничество между странами в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные инициативы, активно развивается. Также Путин подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне для противостояния неонацизму и заявил, что РФ и Белоруссия защищают свои законные внешнеполитические интересы, стремясь к формированию многополярного мира. В связи с Днем единения народов двух стран президент России отметил, что праздник олицетворяет крепкую братскую дружбу, общность историй и духовных ценностей. Глава Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с Днем единения народов и отметил важность интеграционного проекта для развития двух стран. Он подчеркнул, что совместные усилия обеспечивают безопасность и укрепляют экономическое сотрудничество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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