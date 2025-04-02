Путин заявил, что РФ и Белоруссия будут и дальше укреплять союз

Россия и Белоруссия намерены продолжать укрепление союзнических отношений, что соответствует интересам двух братских народов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«Конструктивные отношения России и Белоруссии будут и впредь активно развиваться: это отвечает интересам братских народов двух стран», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля. Он добавил, что сотрудничество между странами в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные инициативы, активно развивается.
Также Путин подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне для противостояния неонацизму и заявил, что РФ и Белоруссия защищают свои законные внешнеполитические интересы, стремясь к формированию многополярного мира. В связи с Днем единения народов двух стран президент России отметил, что праздник олицетворяет крепкую братскую дружбу, общность историй и духовных ценностей.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с Днем единения народов и отметил важность интеграционного проекта для развития двух стран. Он подчеркнул, что совместные усилия обеспечивают безопасность и укрепляют экономическое сотрудничество.
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