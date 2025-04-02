«Газпром» вновь перенес массовые сокращения сотрудников

Компания «Газпром» вновь перенесла массовые сокращения сотрудников своего центрального аппарата. Ранее сокращение уже переносилось с марта на апрель 2025 года, теперь запланировано на июнь того же года. Информацией поделился с URA.RU источник, близкий к компании.
«„Газпром“ перенес сокращения на первое июня. Речь идет про все подразделения», — сообщил URA.RU источник. Под сокращение попадут 1600 сотрудников из 4100. Это изменение затронет как рядовых сотрудников, так и руководителей отделов.
Основной целью заявленной оптимизации является повышение эффективности работы «Газпрома» и сокращение издержек. Сэкономленные средства планируется направить на мероприятия по повышению мотивации и профессиональному развитию оставшихся сотрудников. Подлинность письма о сокращениях, адресованного главе ПАО Алексею Миллеру, была подтверждена заместителем председателя правления компании. Однако конкретные комментарии по этому поводу от руководства «Газпрома» не последовали.
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