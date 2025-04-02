Эвакуированные жильцы в Таганроге вернулись в свои квартиры

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ВСУ атаковали жилые дома в Таганроге в ночь на 2 апреля (архивное фото)
ВСУ атаковали жилые дома в Таганроге в ночь на 2 апреля (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все 85 жителей эвакуированного дома на улице Лизы Чайкиной, 57 вернулись в свои квартиры. Об этом сообщила администрация города.

«На данный момент все эвакуированные из многоэтажного дома на улице Лизы Чайкиной, 57 вернулись в квартиры», — передает ТАСС слова своего собеседника.

Днем ранее в Таганроге дрон ВСУ атаковал дома в жилом квартале. Власти решили ввести режим ЧС. Погибших нет, пострадали два человека. 

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Все 85 жителей эвакуированного дома на улице Лизы Чайкиной, 57 вернулись в свои квартиры. Об этом сообщила администрация города. «На данный момент все эвакуированные из многоэтажного дома на улице Лизы Чайкиной, 57 вернулись в квартиры», — передает ТАСС слова своего собеседника. Днем ранее в Таганроге дрон ВСУ атаковал дома в жилом квартале. Власти решили ввести режим ЧС. Погибших нет, пострадали два человека. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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