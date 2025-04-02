Эвакуированные жильцы в Таганроге вернулись в свои квартиры

ВСУ атаковали жилые дома в Таганроге в ночь на 2 апреля (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Все 85 жителей эвакуированного дома на улице Лизы Чайкиной, 57 вернулись в свои квартиры. Об этом сообщила администрация города.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто известно об атаке дронов ВСУ по жилому району Таганрога
«На данный момент все эвакуированные из многоэтажного дома на улице Лизы Чайкиной, 57 вернулись в квартиры», — передает ТАСС слова своего собеседника.
Днем ранее в Таганроге дрон ВСУ атаковал дома в жилом квартале. Власти решили ввести режим ЧС. Погибших нет, пострадали два человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.