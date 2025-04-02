Путин создал новую структуру по работе с мигрантами

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Владимир Путин подписал указ о создании новой службы по работе с мигрантами при МВД
Владимир Путин подписал указ о создании новой службы по работе с мигрантами при МВД Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой структуры в рамках Министерства внутренних дел для улучшения управления в сфере миграции. Согласно документу, на базе Главного управления по вопросам миграции МВД будет создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан», — сообщается на официальном сайте Кремля. Правительству также поставлена задача по укомплектованию нового подразделения сотрудниками. Также в течение трех месяцев МВД должно разработать план мероприятий. Новый указ вступил в силу со дня подписания. 

Решение создании новой службы направлено на оптимизацию процессов, связанных с миграцией, гражданством и легализацией иностранных граждан в России. Новая структура позволит более эффективно решать задачи, стоящие перед государством в данной области.

Создание новой структуры является продолжением политики государства по усилению контроля в миграционной сфере. Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать обновленную Концепцию государственной миграционной политики и подчеркнул необходимость активного использования современных инструментов для борьбы с нелегальной миграцией и обеспечения безопасности общества.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой структуры в рамках Министерства внутренних дел для улучшения управления в сфере миграции. Согласно документу, на базе Главного управления по вопросам миграции МВД будет создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. «В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан», — сообщается на официальном сайте Кремля. Правительству также поставлена задача по укомплектованию нового подразделения сотрудниками. Также в течение трех месяцев МВД должно разработать план мероприятий. Новый указ вступил в силу со дня подписания.  Решение создании новой службы направлено на оптимизацию процессов, связанных с миграцией, гражданством и легализацией иностранных граждан в России. Новая структура позволит более эффективно решать задачи, стоящие перед государством в данной области. Создание новой структуры является продолжением политики государства по усилению контроля в миграционной сфере. Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать обновленную Концепцию государственной миграционной политики и подчеркнул необходимость активного использования современных инструментов для борьбы с нелегальной миграцией и обеспечения безопасности общества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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