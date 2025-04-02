Краснов заявил, что первыми устранять ЧП в Черном море стали волонтеры

Волонтеры первыми начали устранять последствия разлива мазута в Черном море. Об этом рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов.
«К устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств», — передает слова Краснова «Коммерсант». В Генпрокуратуре также акцентируют внимание на борьбе с природными пожарами, указывая на недостаточность принимаемых мер, что привело к увеличению выгоревших территорий в Сибири и на Дальнем Востоке.
В преддверии пожароопасного периода прокурорам поручено проверить готовность органов лесоохраны. Кроме того, прокуратура начала комплексную проверку ситуации с разливом нефтепродуктов в черноморской акватории, заключил Краснов.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, передает «Ридус». В январе произошел новый выброс мазута из трещины в корме одного из танкеров, однако основную часть нефтепродуктов удалось собрать за три дня, сообщает Pravda.Ru. В начале марта завершился демонтаж кормы «Волгонефти-239». Черноморское побережье Краснодарского края пострадало от загрязнения, и в Кубани и Крыму был введён режим ЧС.
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