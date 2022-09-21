Артюхов завершает реформу власти в ЯНАО

Губернатор Артюхов сокращает штат представительства ЯНАО в Тюмени

Реформа власти в ЯНАО находится на финальном этапе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представительство ЯНАО в Тюмени сократят на пять штатных единиц. Это финальный этап реформы территориальных органов власти, проводимой главой региона Дмитрием Артюховым. При этом ранее ведомству передали часть функций ямальского представительства в Екатеринбурге. Проект документа о сокрушении штат опубликован на сайте правительства округа.

«Предельная штатная численность представительства автономного округа в Тюменской области сокращается на пять вакантных штатных единиц», — говорится в пояснении пресс-службы правительства к документу. Постановление еще не подписано губернатором.

Также сообщается, что в ЯНАО завершилась ликвидация госучреждения «Дирекция по обеспечению деятельности представительств Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области и Екатеринбурге». Ранее, в мае этого года власти, наоборот, увеличивали на одну штатную единицу ямальское представительство в Тюмени. С чем связано решение о сокращении — неизвестно.

В пресс-службе правительства региона URA.RU сообщили, что штатная численность сотрудников по документам приводится в соответствие с фактической. «Сокращаются только вакантные ставки, то есть предельная численность приводится в соответствие с реальным количеством работающих специалистов», — пояснили в пресс-службе властей.