21 сентября 2022

La Vanguardia: в Европе начался «психоз» из-за энергокризиса

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Издание отметило, что экологичное топливо стремительно пробивает себе путь на рынок Фото:
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Газовый кризис в Европе

Из-за энергетического кризиса у европейцев начался «психоз» вокруг древесных пеллет — биотоплива, получаемого из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Об этом пишет испанское издание La Vanguardia.

«В секторе утверждают, что вокруг пеллет сейчас такой же психоз, как вокруг туалетной бумаги в первые месяцы пандемии», — передает СМИ. Председатель Испанской ассоциации энергетической оценки биомассы AVEBiom Хавьер Диас рассказал о том, что до энергокризиса клиенты обычно начинали оформлять заказы в октябре или ноябре. «Теперь клиенты хотят скупить все биотопливо, которое, по их расчетам, должно им пригодиться, чтобы пережить зиму. Такого еще никогда не было», — отмечает Диас.

Ранее Politico писало о том, что европейские политики опасаются за судьбу своих государств на фоне энергетического кризиса. По сообщению издания, Европа борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине. При этом бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль указала, что Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа.

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Из-за энергетического кризиса у европейцев начался «психоз» вокруг древесных пеллет — биотоплива, получаемого из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Об этом пишет испанское издание La Vanguardia. «В секторе утверждают, что вокруг пеллет сейчас такой же психоз, как вокруг туалетной бумаги в первые месяцы пандемии», — передает СМИ. Председатель Испанской ассоциации энергетической оценки биомассы AVEBiom Хавьер Диас рассказал о том, что до энергокризиса клиенты обычно начинали оформлять заказы в октябре или ноябре. «Теперь клиенты хотят скупить все биотопливо, которое, по их расчетам, должно им пригодиться, чтобы пережить зиму. Такого еще никогда не было», — отмечает Диас. Ранее Politico писало о том, что европейские политики опасаются за судьбу своих государств на фоне энергетического кризиса. По сообщению издания, Европа борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине. При этом бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль указала, что Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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