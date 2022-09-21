Орбан призвал ЕС снять антироссийские санкции ради спасения экономики

22 сентября 2022 в 04:51 Размер текста - 17 +

В Венгрии заявили о восстановлении экономики в случае снятия санкций с России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В случае снятия антироссийских санкций европейская экономика могла бы восстановиться и избежать грядущей рецессии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Если бы санкции сняли, цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы. Без санкций экономика Европы восстановилась бы и могла бы избежать надвигающейся рецессии», — приводит слова политика газета Magyar Nemzet. Орбан обратил внимание на то, что санкции причиняют Европе больше вреда, чем России. Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Венгрия отказалась поддерживать антироссийские ограничения ЕС. В частности, о бессмысленности рестрикций заявлял глава МИД страны Петер Сийярто. По мнению обозревателей Politico, венгры устали от европейских ценностей и одновременно с этим готовы заметить правоту в действиях России. Однако из-за пророссийской позиции Будапешт рискует быть исключенным из состава ЕС.

В случае снятия антироссийских санкций европейская экономика могла бы восстановиться и избежать грядущей рецессии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Если бы санкции сняли, цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы. Без санкций экономика Европы восстановилась бы и могла бы избежать надвигающейся рецессии», — приводит слова политика газета Magyar Nemzet. Орбан обратил внимание на то, что санкции причиняют Европе больше вреда, чем России. Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Венгрия отказалась поддерживать антироссийские ограничения ЕС. В частности, о бессмысленности рестрикций заявлял глава МИД страны Петер Сийярто. По мнению обозревателей Politico, венгры устали от европейских ценностей и одновременно с этим готовы заметить правоту в действиях России. Однако из-за пророссийской позиции Будапешт рискует быть исключенным из состава ЕС.