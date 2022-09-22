Трасс: России никто не угрожает

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В Британии уверяют, что России ничего не угрожает Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России никто не угрожает, но при этом Великобритания продолжить поставлять военную помощь Украине. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

«Новые вооружения из Великобритании, включая MLRS, прибывают на Украину, пока я выступаю», — заявила Трасс во время выступления на Генассамблеи ООН. Она отметила, что России никто не угрожает, но военная помощь Украине сохранится и будет увеличиваться.

Ранее Трасс заявляла о том, что Россия должна покинуть Украину и выплатить ей компенсации, передавал RT. Телеканал 360 сообщал о том, как изменятся отношения Лондона и Москвы при новом премьере Британии. Политологи предполагали, что они ухудшатся.

Россия приводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В результате действий российских войск с весны этого года полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики и вся — Луганской народной республики.

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России никто не угрожает, но при этом Великобритания продолжить поставлять военную помощь Украине. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. «Новые вооружения из Великобритании, включая MLRS, прибывают на Украину, пока я выступаю», — заявила Трасс во время выступления на Генассамблеи ООН. Она отметила, что России никто не угрожает, но военная помощь Украине сохранится и будет увеличиваться. Ранее Трасс заявляла о том, что Россия должна покинуть Украину и выплатить ей компенсации, передавал RT. Телеканал 360 сообщал о том, как изменятся отношения Лондона и Москвы при новом премьере Британии. Политологи предполагали, что они ухудшатся. Россия приводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В результате действий российских войск с весны этого года полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики и вся — Луганской народной республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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