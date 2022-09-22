Трасс: России никто не угрожает

22 сентября 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

В Британии уверяют, что России ничего не угрожает Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России никто не угрожает, но при этом Великобритания продолжить поставлять военную помощь Украине. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. «Новые вооружения из Великобритании, включая MLRS, прибывают на Украину, пока я выступаю», — заявила Трасс во время выступления на Генассамблеи ООН. Она отметила, что России никто не угрожает, но военная помощь Украине сохранится и будет увеличиваться. Ранее Трасс заявляла о том, что Россия должна покинуть Украину и выплатить ей компенсации, передавал RT. Телеканал 360 сообщал о том, как изменятся отношения Лондона и Москвы при новом премьере Британии. Политологи предполагали, что они ухудшатся. Россия приводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В результате действий российских войск с весны этого года полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики и вся — Луганской народной республики.

России никто не угрожает, но при этом Великобритания продолжить поставлять военную помощь Украине. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. «Новые вооружения из Великобритании, включая MLRS, прибывают на Украину, пока я выступаю», — заявила Трасс во время выступления на Генассамблеи ООН. Она отметила, что России никто не угрожает, но военная помощь Украине сохранится и будет увеличиваться. Ранее Трасс заявляла о том, что Россия должна покинуть Украину и выплатить ей компенсации, передавал RT. Телеканал 360 сообщал о том, как изменятся отношения Лондона и Москвы при новом премьере Британии. Политологи предполагали, что они ухудшатся. Россия приводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В результате действий российских войск с весны этого года полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики и вся — Луганской народной республики.