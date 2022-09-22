Депутаты досрочно прекратили полномочия спикера Тюменской облдумы

Депутаты Тюменской областной думы официально прекратили полномочия экс-председателя регионального парламента Сергей Корепанова, умершего 28 июня. Решение было принято 22 сентября на внеочередном заседании думы, которое транслируется онлайн.
«Досрочно прекратить полномочия депутата Корепанова Сергея Евгеньевича, и освободить его от должности председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва», — говорится в решении. За отставку умершего политика парламентарии проголосовали единогласно.
Корепанов, возглавлявший облдуму с 1998 года, скоропостижно скончался в кардиоцентре Тюмени. Основным кандидатом на вакантный пост спикера регионального парламента считается единоросс Фуат Сайфитдинов. Выборы нового председателя облдумы состоятся 23 сентября.
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Депутаты Тюменской областной думы официально прекратили полномочия экс-председателя регионального парламента Сергей Корепанова, умершего 28 июня. Решение было принято 22 сентября на внеочередном заседании думы, которое транслируется онлайн. «Досрочно прекратить полномочия депутата Корепанова Сергея Евгеньевича, и освободить его от должности председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва», — говорится в решении. За отставку умершего политика парламентарии проголосовали единогласно. Корепанов, возглавлявший облдуму с 1998 года, скоропостижно скончался в кардиоцентре Тюмени. Основным кандидатом на вакантный пост спикера регионального парламента считается единоросс Фуат Сайфитдинов. Выборы нового председателя облдумы состоятся 23 сентября.