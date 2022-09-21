Рома Зверь приехал в центр Екатеринбурга ради криминальной комедии

Рому Зверя увидели на съемочной площадке не Плотинке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Солист группы «Звери» Роман Билык, выступавший под псевдонимом Рома Звер,ь приехал на Плотинку в центр Екатеринбурга на съемки криминальной комедии режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову». Об этом сообщили очевидцы.

«Часть набережной перекрыли из-за съемок фильма „Сломя голову“, режиссера Евгения Григорьева», — сообщает telegram-канал «Екатское чтиво» со ссылкой на очевидцев. На съемки приехал Рома Зверь, которого заметили в окружении других актеров.

Утром на набережной была разбита кинотарелка, что символизирует начало съемок. По традиции, после окончания работы над фильмом тарелку склеят заново. Съемками криминальной драмы «Сломя голову» занимаются сотрудники Свердловской киностудии. Это один из десяти запущенных проектов.

Ранее сообщалось о семи проектах, стартовавших на Свердловской киностудии. Такое большое количество картин киностудия взяла в работу впервые за последние 20 лет.