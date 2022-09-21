Помощник курганского сенатора собрался в Донбасс

В Кургане помощник сенатора Михаил Белокрылов сообщил о намерении поехать в Донбасс

Курганский журналист Михаил Белокрылов заявил о своем намерении поехать в ДЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Помощник курганского сенатора Сергея Муратова Михаил Белокрылов заявил о своем решении поехать в Донецкую и Луганскую народные республики в качестве военного корреспондента. Об этом Белокрылов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Очень много разговоров о частичной мобилизации. Важную роль здесь должны играть именно военные корреспонденты. Которые обязаны рассказывать, показывать, с передовой, с тыла, везде. <…> Нужно ехать и показывать, как есть на самом деле. Пока не уверен, что хоть кто-то из журналистов Курганской области найдет в себе силы отправиться в Донбасс. Эти силы в себе я нашел», — написал журналист.

Позже сообщение было удалено со стены. Оно осталось только в фотографиях. Получить оперативный комментарий у помощника сенатора не удалось. Он не прочитал сообщение от корреспондента URA.RU, которое было отправлено ему в социальной сети. На телефонный звонок он также не ответил.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал приказ о частичной мобилизации. Предполагается мобилизировать 300 тысяч человек из резерва. Глава государства и министр обороны Сергей Шойгу заявили, что на Украине вооруженные силы России фактически вынуждены вести борьбу против стран Запада и готовы использовать все средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от НАТО.

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Россия проводит с 24 февраля. Ее основная цель, по словам президента, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.

Сообщение курганский журналист опубликовал на своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» Скриншот со страницы Михаила Белокрылова в социальной сети «Вконтакте»

Позже со страницы пост был удален. Осталась фотография и текст к нему Скриншот со страницы Михаила Белокрылова в социальной сети «Вконтакте»