Дети участников СВО получили новые льготы в ЯНАО

Участники СВО, у которых дети планируют учиться в вузах, смогут претендовать на повышенную целевую субсидию вне очереди

Депутаты ЯНАО поддержали закон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дети ветеранов и участников спецоперации России на Украине получили право в первоочередном порядке претендовать на целевую субсидию на образование, а также получат ее в повышенном размере 80 тысяч рублей. Об этом сообщила в telegram-канале депутат окружного заксобрания Надежда Гудкова.

«На Ямале добавится еще одна льгота для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. За это сегодня проголосовали депутаты окружного парламента. Дети-студенты ветеранов боевых действий и участников СВО смогут получать целевую образовательную субсидию в первоочередном порядке. <…> Для детей участников СВО и ветеранов боевых действий будет установлена повышенная сумма субсидии — 80 000 рублей в год», — сообщила Гудкова.

Отмечается, что все остальные будут получать субсидию на прежних условиях. Подобные меры действуют только для участников СВО и ветеранов боевых действий.

Ранее сообщалось, что для участников СВО власти разработали новую льготу. Правительство будет возмещать 70% платы за детский сад.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Цель российских солдат — защита жителей Донбасса.