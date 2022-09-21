Свердловский сенатор-офицер ФСБ раскрыл главную цель мобилизации

Сенатор Шептий: частичная мобилизация позволит быстрее выполнить задачи спецоперации

Виктор Шептий поддержал решение президента о мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, призвана помочь как можно быстрее и эффективнее решить задачи спецоперации на Украине. Таким мнением с URA.RU поделился член Совета Федерации от Свердловской области, ветеран боевых действий в Чечне в составе спецназа ФСБ, подполковник Виктор Шептий.

«Президент еще раз обратил внимание, что, реализуя задачи специальной военной операции, мы видим, что Украина используется как плацдарм для решения западными странами своих задач. Это не задачи мира, не задачи развития. Поэтому решение о частичной мобилизации как раз направлено на то, чтобы как можно быстрее и эффективнее достичь задач спецоперации», — поделился Шептий.

Отдельно сенатор поддержал и слова Путина о референдумах в республиках Донбасса. Президент выражал уверенность, что освобожденные территории, принимая решение о вхождении в состав России, должны сделать это с помощью открытого народного голосования.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет.

Виктор Шептий был назначен сенатором от Свердловской области 20 сентября. До перехода в Совет Федерации он много лет работал в заксобрании и возглавлял региональное отделение «Единой России». Политической карьере Шептия предшествовала служба в органах безопасности. В 1990-е он был сотрудником подразделения ФСБ России «Группа «Альфа», в составе которого участвовал в боевых действиях в Чеченской республике.