В ХМАО откроют участки для голосования на референдуме за присоединение Донбасса

Участки для голосования на референдуме откроют в трех городах ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей пройдет голосование за вхождение их территорий в состав России. Об этом сообщили в избиркоме ХМАО.

«Референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях пройдут с 23 по 27 сентября. Для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик и Херсонской и Запорожской областей на территории округа будут открыты восемь участков для голосования», — говорится в telegram-канале окружного избиркома.

По информации избиркома, с 23 по 26 сентября также будет организовано выездное голосование. Сами участки для голосования организуют в Ханты-Мансийске (ул. Дзержинского, д. 7), Нижневартовске (ул. Ханты-Мансийская, д. 41Б) и Сургуте (ул. Энгельса, д. 18). «27 сентября голосование будет проходить в помещениях участковых комиссий с 8 до 14 часов, по решению зарубежной ТИК время голосование может быть изменено», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на территории Украине запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий выразили желание войти в состав РФ.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.