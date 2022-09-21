Пермяки нашли новый способ повысить продовольственную безопасность

Пермские ученые нашли способ модернизировать перепелиные фермы

Ученые разработали автоматическую систему контроля микроклимата на перепелиных фермах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали способ модернизировать фермы по разведению перепелов с целью повышения продовольственной безопасности страны. Специалисты вуза разработали автоматическую систему управления микроклиматом, которая поможет улучшить условия для содержания птиц, сократить материальные издержки и увеличить количество пищевой продукции.

«Система управления микроклиматом на перепелиной ферме позволяет отслеживать температурный режим, влажность, концентрацию пыли, расход воздуха, концентрацию сероводорода и аммиака. Блок мониторинга и управления формирует сигналы для включения оборудования: канального нагревателя, вентилятора или увлажнителя воздуха. Так происходит запуск электропривода оборудования, которое поддерживает оптимальные параметры микроклимата», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

По словам специалистов вуза, внедрение представленной программы позволит успешно решать поставленные перед птицеводческой отраслью задачи по обеспечению населения продуктами питания. Автоматизированная система регулирования, контроля и поддержания в птичнике необходимых параметров улучшит условия содержания птиц, что даст возможность для увеличения количества яиц и мяса перепелов.

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Содействие привлечению разработчиков и исследователей к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях повышенной потребности импортозамещения невозможно без широкого использования научно-технических достижений и опоры на инновации.