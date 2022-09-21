21 сентября 2022

В ключевом районе Пермского края избрали спикера думы

Спикером думы Пермского муниципального округа стал Дмитрий Гордиенко
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, зал заседаний, городская дума екатеринбург
Прошло первое заседание думы Пермского муниципального округа Фото:

Председателем думы Пермского муниципального округа избран Дмитрий Гордиенко. О переизбрании сообщили в парламенте Пермского края.

«Сегодня, 22 сентября состоялось первое заседание думы Пермского муниципального округа. Председателем думы избран Дмитрий Владимирович Гордиенко», — говорится в сообщении парламента.

Дума Пермского муниципального округа объединяет в себе Пермский район и 17 сельских поселений. Объединение районов в округ началось в 2018 году и было завершено весной 2022 года.

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Председателем думы Пермского муниципального округа избран Дмитрий Гордиенко. О переизбрании сообщили в парламенте Пермского края. «Сегодня, 22 сентября состоялось первое заседание думы Пермского муниципального округа. Председателем думы избран Дмитрий Владимирович Гордиенко», — говорится в сообщении парламента. Дума Пермского муниципального округа объединяет в себе Пермский район и 17 сельских поселений. Объединение районов в округ началось в 2018 году и было завершено весной 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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