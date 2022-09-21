В ключевом районе Пермского края избрали спикера думы

Прошло первое заседание думы Пермского муниципального округа
Председателем думы Пермского муниципального округа избран Дмитрий Гордиенко. О переизбрании сообщили в парламенте Пермского края.
«Сегодня, 22 сентября состоялось первое заседание думы Пермского муниципального округа. Председателем думы избран Дмитрий Владимирович Гордиенко», — говорится в сообщении парламента.
Дума Пермского муниципального округа объединяет в себе Пермский район и 17 сельских поселений. Объединение районов в округ началось в 2018 году и было завершено весной 2022 года.
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